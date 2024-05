Previsão do tempo é de céu claro e muito sol em Brasília neste domingo

Para quem pretende dar uma corridinha ao ar livre, visitar o Eixão do Lazer ou fazer um piquenique a céu aberto neste domingo (26/5) é indispensável levar garrafinha com água ou sucos naturais e passar bastante protetor solar. Com mínima de 12°C e máxima de 29°C, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que ao longo do dia o céu permanecerá claro e ensolarado.

Com a umidade variando entre 90% e 25%, o meteorologista do Inmet Olivio Bahia destacou o risco elevado de incêndios. Sem registros de chuva há mais de um mês — o último foi em 23 de abril, na região do Plano Piloto —, o tempo se apresenta cada vez mais seco e os riscos à saúde também se tornam cada vez mais elevados. Ao entardecer, à noite e especialmente durante a madrugada, as temperaturas mais baixa farão, como foi ao longo dessa semana, com que o frio dê as caras.

O meteorologista explicou que a previsão do tempo tem sido semelhante praticamente todos os dias na capital, mas que, talvez, a partir de sexta-feira (31/5) as temperaturas apresentem uma leve queda, dando mais espaço para o clima esfriar.