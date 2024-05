Motorista fica ferido após derrubar poste com carro na Ponte JK

Com o impacto da colisão, o poste foi derrubado - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Na manhã deste domingo (26/5), um motorista colidiu contra um poste de iluminação pública, no início da Ponte JK, sentido Lago Sul. Com o impacto da batida, o poste foi derrubado. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), foi acionado para atender a ocorrência por volta de 7h40. Consciente e desorientado, o condutor apresentava ferimentos na face e teve de ser transportado ao Hospital de Base (HB).

No local, a equipe de socorro encontrou o veículo, VW Passat, de cor marrom, com a frente destruída. Duas das três faixas de rolamento foram interditadas para o atendimento. Após o socorro ser finalizado, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) ficou responsável pelo local.



Não há informações sobre a dinâmica do acidente.