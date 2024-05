Acidente: Carro capota na DF-250 e cinco pessoas ficam feridas no DF

Um acidente na DF-250, altura do Km 6, na região Paranoá, deixou cinco pessoas feridas na tarde deste sábado (18/5), no Distrito Federal. Quando os homens do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, o Fiat/Pálio, de cor branca, estava parado no acostamento com as rodas para cima. Os cinco ocupantes já estavam fora do veículo e foram atendidos e levados para o hospital.



Um jovem, de 25 anos, queixava-se de dores nas costas e no tórax. Foi transportado consciente e orientado para o Hospital Regional do Paranoá;

Um homem, de 38 anos, estava com edema na cabeça, foi transportado consciente e orientado para o Hospital Regional do Paranoá;

Um jovem, de 28 anos, queixava-se de dor na clavícula do lado direito, foi atendido no protocolo de trauma e transportado consciente e orientado para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS);

O condutor do veículo, um rapaz de 24 anos, estava com escoriações pelo corpo, e foi transportado pelo Samu, consciente e orientado para o Hospital Regional do Paranoá;

A outra vítima, sexo masculino, adulto, consciente e orientado, foi transportado pelo Samu, para o Hospital Regional do Paranoá.