Agências do trabalhador abrem 429 vagas de emprego nesta segunda-feira (27/5)

Se liga nas vagas! Nesta segunda-feira (27/5), as agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem 429 oportunidades de emprego, distribuídas em várias regiões administrativas e benefícios adicionais além da remuneração.

O maior destaque vai para a demanda por motorista carreteiro, com 50 vagas abertas na Zona Industrial, oferecendo salários de R$ 5.500, com experiência na área. No Sol Nascente, há 10 vagas para represente comercial autônomo, com remuneração de R$ 2.800.

Santa Maria também apresenta várias oportunidades: 15 vagas para auxiliar de padeiro, com remuneração de R$ 1.412. Além disso, há 3 vagas para agente de portaria e 3 vagas para auxiliar de limpeza, no Areal, exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD). O salário é R$ 1.629,62 e R$ 1.775,88, respectivamente.

Interessados podem cadastrar seus currículos no aplicativo Sine Fácil ou comparecer a uma das 14 agências do trabalhador, funcionando das 8h às 17h durante a semana. Mesmo que as vagas atuais não sejam do interesse do candidato, o cadastro é válido para futuras oportunidades, pois o sistema cruza os dados dos candidatos com o perfil que as empresas procuram.



Empregadores que desejam ofertar vagas ou usar o espaço das agências para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou através do aplicativo Sine Fácil. O atendimento também pode ser solicitado pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br ou pelo Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).