Formiga da Roça encanta amigos e familiares com ensaio aberto em São Sebastião

A poucos dias de iniciar o “batidão” de apresentações e competições, a quadrilha Formiga da Roça, atual campeã de Brasília pela Liga de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno e vice-campeã nacional, realizou no último domingo (26/5) o tradicional ensaio aberto para a comunidade em São Sebastião. A ação teve o objetivo de mostrar aos moradores da localidade o que a junina vem preparando para este ciclo junino e promover a troca entre quadrilheiros e familiares.

Noivos da quadrilha Formiga da Roça. (foto: Samuel Calado/CB)

Este ano, o grupo apresentará o espetáculo Ser-tão: o clássico em forma de cordel, que viajará no universo lúdico do “Mágico de Oz” adaptado ao sertão brasileiro. “O desafio da Formiga é sempre levar um espetáculo diferente e conseguir transmitir esta mensagem. Este ano, estamos falando da força do povo nordestino representada por personagens da literatura”, afirmou Daniel Brito, marcador do grupo.

Daniel Brito, marcador da Formiga da Roça. (foto: Samuel Calado/CB)

A Formiga iniciou os ensaios em janeiro deste ano, mas o espetáculo já estava em produção desde o final do ciclo junino de 2023. “Todos os anos a gente faz esse ensaio da família, como forma de agradecimento e gratidão. A gente abdica de muitos encontros, datas comemorativas e finais de semana por amor à cultura e este é um dos poucos momentos que temos com os nossos parentes e amigos. Quando começa a temporada de apresentações, a gente roda o Distrito Federal e o Brasil com várias apresentações. É o momento também de agradecer e mostrar o resultado ao longo de vários meses de ensaio”, enfatizou Patrese Ricardo, presidente da Formiga da Roça.









A profissional de educação física Jacqueline Teixeira, 24, convidou a mãe, a dona de casa Maria Teixeira Lima, 52, o irmão, o biólogo João Marcos Martins, 27, e a cunhada Letícia Lanuce Martins, 25, para assistir à apresentação. “Esse momento é muito especial. Fico bastante nervosa, como se estivesse em uma etapa de competição. É para os nossos familiares, então a gente tem que entregar o máximo. É amor, não tem como explicar. A gente se doa de corpo e alma e investe tudo para defender a cultura. E a nossa família é a base disso. É o nosso apoio.”

A quadrilheira Jacqueline Teixeira trouxe a família para assistir à apresentação. (foto: Samuel Calado/CB)

Mesmo tendo trabalhado em um ciclo de plantão de 42 horas, o enfermeiro William de Sousa Oliveira, 29, lavou o rosto, fez a maquiagem e se jogou na apresentação. “Isso aqui é terapia. É o meu refúgio. É onde me sinto renovado e encontro forças para tocar o barco. Quando estou dançando, esqueço de todos os problemas e mergulho de cabeça. É sempre uma correria. Durante as etapas, consigo organizar a rotina no hospital e vou conciliando. Vale muito cada esforço. O pessoal fica falando: ‘Menino, não sei como tu consegue’.”

A mãe dele, a gerente comercial Lúcia Nobre, 59, era uma das mais resistentes na família. “Antes eu não gostava. Acabava os dias dele. O menino era só quadrilha e esquecia de tudo. Me preocupava demais com a saúde dele e com o foco nos estudos. Até hoje eu não sei como ele conseguiu conciliar estudos, trabalho e dança. Mas conseguiu. É como ele fala: isso é terapia. Quando vi que não dei conta, uni forças. Hoje, eu dou o maior apoio. Para mim, é um orgulho muito grande”, relatou Lúcia, acompanhada do namorado, o aposentado José Roberto, 61.

Quadrilheiro William de Sousa Oliveira junto a mãe, Lucia Nobre e o padastro Jose Roberto. (foto: Samuel Calado/CB)

A educadora física Jéssica Maria de Sousa é da cidade de Paranaíba, no Piauí, e veio morar em São Sebastião em 2009 junto com a família. Eles voltaram, e ela ficou. Por aqui, ganhou novos amigos, que considera irmãos, como a analista de sistemas Letícia Silva Amorim, 37, que assistiu atentamente a todas as movimentações do grupo na quadra. “Pra mim, ela é família. A gente mora no mesmo lote há muitos anos e sempre faço questão de assistir às apresentações. Ver ela brilhando é muito emocionante. Tudo que essa menina faz, ela faz bem. Ela enche de emoção. A Formiga é uma grande família que envolve pessoas dentro e fora da quadra. Temos familiares que já participaram.”

Da esquerda para a direita, Letícia Amorim, Jessikinha Sousa (quadrilheira), Beatriz Gontijo, e a pequena Luna Cerqueira. (foto: Samuel Calado/CB)

“Eu sou piauiense, vim da cidade de Demerval Lobão e moro no Distrito Federal há 22 anos. Quando assisto à quadrilha, sinto como se estivesse sendo teletransportado para a minha cidade, para a minha família e para a minha infância. É uma energia forte. A gente fica sem palavras. Quando vejo minha filha dançando, bate uma alegria enorme no peito. Sou fã número um”, declarou o garçom Antônio Fernandes, 47 anos, pai da quadrilheira Nayra Maisa, 28 anos.

Quadrilheira Nayra Maisa e seu pai, AntÃŽnio Fernandes. (foto: Samuel Calado/CB)

É amor dentro e fora do arraial

Quando descobriu que o amado, o quadrilheiro Dimas Morais, 30, era noivo de uma quadrilha, a admiração do estudante de agronomia João Guilherme, 22, aumentou ainda mais. “Eu sempre gostei de festa junina, e quando conheci o Dimas foi amor à primeira vista. Ele é lindo e se dedica imensamente à cultura. Admiro cada detalhe dele e incentivo todos os passos. Ano que vem, já estou pensando em entrar na quadrilha também”, comentou o rapaz, que não perdia um movimento durante a apresentação.

A paixão pelo movimento junino uniu os apaixonados Dimas Morais e João Guilherme. (foto: Samuel Calado/CB)

O casal mora no Jardim do Ingá, na cidade de Luziânia, em Goiás, a quase 60 quilômetros de distância do local onde a Formiga ensaia. “É um desafio maior e muito sentimento envolvido. Fico muito feliz em ter um companheiro que está comigo e compartilha deste sonho. É correria, mas vale muito”, mencionou Dimas, que este ano interpretará o personagem João de Lata.

Vozes aquecidas para as apresentações

Em todas as apresentações do circuito, a Formiga da Roça se apresenta com banda ao vivo. Veterana no “batidão”, a cantora Evelyn Santos ressaltou a importância de estar atenta o tempo todo aos quadrilheiros enquanto canta. “É uma responsabilidade imensa. Se a gente erra, atrapalha a quadrilha inteira. É um desafio enorme, mas que encaro com seriedade. Quando estou cantando, é como se estivesse dançando também.”





“Eu acho que a energia que passa da dança para a gente diz muito sobre a nossa música. É uma energia forte. Parece que todo mundo está conectado nos 220 volts. Durante o período das competições, a gente se preocupa muito em cuidar da voz. Tomar bastante água para aguentar. É uma época de frio e demanda muitos cuidados”, observou o vocalista Dinho Marra.

Quadrilha Junina Formiga da Roça faz apresentação para a comunicade de São Sebastião, no Distrito Federal. (foto: Samuel Calado/CB)

Mirou na dança e acertou no canto. Foi assim que o estreante Patrick Rian se encontrou na Formiga. Além do desafio de cantar, o jovem também recebeu a missão de dublar os personagens. “Entrei para dançar, mas minha parceira começou a faltar e depois desistiu. Corri para a produção, e foi aí que os meninos descobriram que eu tinha cantado em um coral de igreja. E aí, de repente, estava na banda da Formiga. É o meu primeiro ano e tem sido muito emocionante. Vou dar o meu melhor.”

Assista ao vídeo especial da apresentação