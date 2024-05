Mapa Design está com inscrições abertas para profissionais do DF

Na terceira edição e com a intenção de mapear o design no Distrito Federal, o Mapa Design está com inscrições abertas até 20 de junho e vem com a missão de apresentar trabalhos de designers iniciantes e daqueles que já estão há bastante tempo trabalhando no mercado, como ilustradores, cenógrafos, designer de interiores e profissionais da moda.

Além de profissionais do Plano Piloto, os designers das regiões administrativas também são convidados a participar do projeto. “Estamos focados em mostrar a riqueza de profissionais atuantes em todo o Distrito Federal e que possuam uma linguagem própria, demonstrando inovação e qualidade em seus projetos”, afirma Raquel Chaves, coordenadora do Mapa, em relato à imprensa.

O Mapa Design tem apoio do Fundo de Apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (FAC/DF). Aqueles que têm interesse em participar podem se inscrever de forma gratuita até o dia 20 de junho anexando no formulário um documento que comprove a profissionalização na área. O resultado ficará disponível nas versões on-line e física.

Serviço

Inscrições, gratuitas, até 20 de junho pelo site www.mapadesignbrasilia.com