Taguá em Cena oferece oficinas teatrais gratuitas para o público

O ator e diretor André Araújo iniciará, a partir do dia 4 de junho, o projeto Taguá em Cena. A iniciativa consiste em oficinas teatrais gratuitas que terão duração total de quatro meses. Os interessados, que devem ter mais de 15 anos para participar, podem se inscrever pelo formulário aqui até o dia 31 de maio.

As aulas, com vagas limitadas a 25 pessoas, serão todas às terças e quintas-feiras, das 19h às 22h, no Instituto Invenção Brasileira, no Mercado Sul Taguatinga. O idealizador do curso explica, em nota, que a oficina tem vários objetivos: “Meus objetivos são contribuir com o incentivo do acesso ao teatro e oferecer uma atividade que ajude a formar pessoas em uma profissão. Mas também que elas possam ter a oportunidade de desenvolver habilidades muito úteis em várias áreas da vida, como se comunicar bem e melhorar a leitura”.



Após o encerramento das aulas, a turma apresentará um espetáculo em outubro, no Teatro Paulo Autran do SESC Taguatinga, para colocar em prática as lições ensinadas. A realização do Taguá em Cena tem o apoio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) do DF.