TJDFT vai doar mais de 7 mil livros para o sistema prisional do DF

Nesta quarta-feira (29/5), às 17h, no Memorial TJDFT — Espaço Desembargadora Lila Pimenta Duarte — o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), vai doar 7.375 livros para a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF).



As obras são jurídicas e faziam parte dos pequenos acervos instalados nos fóruns do Tribunal. Elas foram avaliadas pela Comissão Especial para Aquisição e Descarte de Documentos Bibliográficos do TJDFT, que sugeriu a doação do material.



O 1º Vice-Presidente do TJDFT, Desembargador Roberval Belinati, ressalta a importância da doação. “Esses livros servirão para a capacitação profissional e reinserção social do interno e do egresso do sistema carcerário. A leitura de livro poderá significar menos tempo de pena a cumprir. Para cada obra lida, após o reconhecimento da Justiça, a pessoa presa terá a pena reduzida em quatro dias”, destaca.

“Apesar das obras estarem desatualizadas para uso no tribunal, é possível que parte desses livros seja aproveitada no contexto de promoção da leitura e acesso a informações jurídicas por parte dos custodiados. Um livro doutrinário não necessariamente se desatualiza por inteiro. Isso porque seus conceitos tendem a ser mantidos ainda que posteriormente aperfeiçoados”, pontua o coordenador da Biblioteca Desembargador Antônio Mello Martins, Marcelo Hilário de Moraes.