Em meio a crise na Saúde, Ibaneis autoriza contratação de 492 profissionais

Na tarde desta segunda-feira (27/5), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), autorizou a contratação de 492 profissionais da saúde para a rede pública da capital do país. O anúncio, feito por meio das redes sociais, vem em meio a uma crise no setor.

De acordo com o chefe do Executivo local, serão 149 médicos, 122 enfermeiros e 221 técnicos de enfermagem. “Seguimos firmes, trabalhando por todo o DF”, destacou Ibaneis Rocha, em seu perfil no X (antigo Twitter).

Reunião

O presidente da Câmara Legislativa (CLDF), Wellington Luiz (MDB), convocou uma reunião, a porta fechada, com os demais deputados, a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, e o diretor-presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF), Juracy Cavalcante Lacerda Júnior.

O encontro está acontecendo neste momento e serve para que os parlamentares questionem os presentes sobre soluções efetivas para melhorar a prestação de serviço nas unidades de pronto atendimento (UPAs) e hospitais do DF.