Homem morre dentro de um ônibus, no terminal BRT do Gama

Na manhã desta segunda-feira (27/5), um homem sofreu uma parada cardiorrespiratória dentro de um ônibus, no terminal BRT do Gama. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 06h36, enviando três viaturas para o local e a ocorrência do caso foi registrada por volta das 11h.

Um bombeiro que estava no terminal realizou as primeiras manobras de reanimação cardiopulmonar na vítima, que se encontrava caída dentro do ônibus. As equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros que chegaram logo após se juntaram a ele e, pouco depois, a guarnição de suporte avançado de vida também prestou assistência. Após diversas tentativas de reanimá-lo por cerca de uma hora, o óbito foi confirmado no local.

Em nota, a CBMDF informa que ainda não se sabe o que provocou a parada cardiorrespiratória. A Polícia Militar (PMDF) e a Polícia Civil (PCDF) foram chamadas para atender e tomarem as medidas cabíveis do incidente. As causas da parada cardiorrespiratória ainda são desconhecidas.