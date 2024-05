Previsão do tempo para DF é de sol e termômetros em até 30ºC

Nesta terça-feira (28/5), Brasília continua sob a influência de uma massa de ar quente e seca, que tem predominado desde o final de abril. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de pouca nebulosidade, com aumento de nuvens à tarde, porém sem previsão de chuva.

O dia começou com temperaturas baixas, com registro de 11,6°C na estação meteorológica de Águas Emendadas. À medida que o sol apareceu, as temperaturas se elevaram, e a máxima prevista para hoje varia de 29°C a 30°C. A umidade relativa do ar também segue oscilando bastante, com valores entre 95% e 35%.

Os ventos, de velocidade fraca a moderada, contribuem para a sensação de tempo agradável. De acordo com o Inmet, Brasília está há 34 dias sem chuva. A última precipitação registrada no Plano Piloto ocorreu no dia 23/4, com 16,6 mm. "Provavelmente fecharemos o mês de maio sem chuva", afirmou Andrea Ramos, meteorologista do Inmet.

Essa condição climática é resultado da massa de ar quente e seca instalada desde o dia 26 de abril, mantendo o padrão de tempo seco e aumento de nebulosidade à tarde, sem associação a chuvas.