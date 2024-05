Tempo quente e seco eleva possibilidade de incêndios em Brasília

O sábado (25/5) será de predomínio de sol e variação de nebulosidade, sem chances de chuvas em Brasília. A mínima registrada no início da manhã foi de 13ºC e a máxima deve ficar em torno dos 27ºC no período da tarde. A umidade relativa do ar vai variar de 95% a 30%.

O domingo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), deve ter condições semelhantes. O meteorologista Olivio Bahia destaca que é característico dessa época do ano noites e madrugadas mais frias e tardes de calor.



“A última chuva registrada no DF foi em 23 de abril, ou seja, há mais de um mês. São muitos dias consecutivos sem chuvas e a secura deixa o ar mais poluído e a vegetação mais seca”, observa Bahia.



O meteorologista do Inmet ainda alerta para os cuidados para o período de seca no DF. "É recomendado cuidado redobrado com o uso de protetor solar e hidratação. O alerta também serve para o maior risco de incêndios florestais", conclui.