Paulo Vieira revela sobre planos de casamento e ter filhos com a namorada

Paulo Vieira, que é um dos nomes do humor de grande sucesso da Globo atualmente, abriu o jogo sobre o atual relacionamento com a modelo Ilana Sales. Ao contrário do que muitos pensam, os dois, que estão juntos há sete anos, não pensam em casar.

Em entrevista ao jornal O Globo, o humorista explicou o motivo pelo qual descarta a possibilidade de realizarem uma cerimônia. "Tenho muito problema com certas obrigações. Acho que não caso só de birra, nem é porque não quero. Minha vida com Ilana já é meio de casado. Temos uma parceria de vida, dividimos mil coisas", contou ele.

Paulo Vieira ainda confessou que chegou a cogitar a chance de construir uma família com a influenciadora digital, mas reconhece a grande rresponsabilidade de ter um filho. "Esses dias falei para ela: ‘Queria que a gente tivesse filho por acidente’. Porque é muito doido escolher ter filho, uma decisão pesada. Estou renovando contrato, tenho plano de saúde bom", disse.

"Eu engravidaria de mim agora. Mas acho que ela não está achando jogo, não (risos)", brincou Paulo Vieira.

