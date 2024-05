Dayanne Bezerra lamenta mudanças no corpo após emagrecer com Ozempic - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/ Instagram Dayanne Bezerra

Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, compartilhou nesta segunda-feira (27) suas insatisfações com o corpo, revelando um problema inesperado. Após emagrecer significativamente com o uso de Ozempic, um medicamento para diabetes tipo 2, ela decidiu colocar silicone nos glúteos e realizar um tratamento para flacidez da pele, mas foi surpreendida ao saber que não poderia realizar os procedimentos devido à atrofia muscular na região.

Nos Stories, visivelmente abalada, Dayanne desabafou com seus seguidores: "Fui no médico agora, que eu queria pôr silicone na bunda e passar o Renuvion porque emagreci muito. O médico disse que minha bunda atrofiou. Vocês acreditam numa coisa dessa? Ele já me conhece, conhecia meu corpo, e me perguntou o que está acontecendo comigo", lamentou a influenciadora.

Dayanne expressou profunda tristeza com a situação, sentindo-se prejudicada pelo emagrecimento. "Eu estou tão triste, vocês não têm noção. Como uma pessoa quer emagrecer pra ficar bonita, e fica feia? Estou feia", chorou. Ela falou sobre seu uso contínuo de Ozempic, enfatizando que o fazia sob prescrição médica. "Eu não tomo a Ozempic por orientação minha não, eu tenho receita médica passada pelo meu nutrólogo. E assim, que eu saiba, o remédio não é proibido para uso de emagrecimento", explicou.

A influenciadora ainda aconselhou seus seguidores a buscar orientação médica antes de usar qualquer medicamento para emagrecimento. "Quem quiser emagrecer tem que procurar orientação médica, fazer tudo certinho, que nem estou fazendo, e não vão tomar nada sem ao menos vocês se precaverem", finalizou. Vale lembrar que medicamentos como Ozempic, originalmente destinados ao controle de diabetes tipo 2, têm se popularizado para a perda de peso devido à redução do apetite, mas seu uso off-label deve ser cuidadosamente supervisionado por profissionais de saúde.

Observatório dos Famosos.