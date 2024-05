Maitê Proença desabafa sobre dificuldades em vender apartamento milionário

Reprodução/Instagram Maitê Proença

Maitê Proença anunciou a venda de seu apartamento milionário no ano passado. O imóvel é situado no edifício Chopin, em frente a praia de Copacabana, e ao lado do hotel Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O apartamento, inclusive, foi colocado à venda por R$ 4,9 milhões, mas teve seu preço reduzido recentemente, com um desconto de R$ 400 mil, não tendo sido o suficiente para ser vendido.

Em entrevista à revista Quem, Maitê Proença lamentou a dificuldade em vender a propriedade de luxo. "Está à venda ainda porque as pessoas querem pagar menos. Ele tem um valor. Se quiserem, é aquele", declarou a atriz.

"É o melhor apartamento que tem no prédio. O mais iluminado, mais claro, mais bem acabado, mais tudo. Então, se quiserem…", garantiu Maitê. Com 300 metros quadrados, o apartamento tem vista para o mar, hall de entrada, dois quartos, sendo uma suíte, além de sala de estar/jantar, sala de TV, banheiro social, copa/cozinha, louceiro, despensa, área de serviço, dependência e banheiro de serviço.

