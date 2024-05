Celina Leão participa de anúncio sobre alfabetização infantil no Planalto

Evento ocorreu no Palácio do Planalto, com a participação de nove governadores, ministros e secretários estaduais de Educação - (crédito: Reprodução / Youtube)

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), participou nesta terça-feira (28/5) de cerimônia no Palácio do Planalto que divulgou o Indicador Criança Alfabetizada, que atingiu em 2023 56% dos estudantes do 2º ano do ensino fundamental alfabetizados em todo o país. O valor superou o índice pré-pandemia.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também divulgou, no evento, a meta de atingir 80% das crianças alfabetizadas na idade correta até 2030. Também participaram o ministro da Educação, Camilo Santana, nove governadores e secretários estaduais de educação, entre outras autoridades.

Entre os governadores presentes na cerimônia estavam Ronaldo Caiado (Goiás), Elmano de Freitas (Ceará), Mauro Mendes (Mato Grosso) e Cláudio Castro (Rio de Janeiro). O prefeito de Recife, João Campos, também participou.

Aumentou gradual da alfabetização

O dado foi levantado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), e compõe o Indicador Criança Alfabetizada, criado no ano passado com avaliações aplicadas em 85% dos alunos da rede pública de educação. Comparado ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), usado anteriormente, o novo índice é 20 pontos percentuais maior do que o registrado pelo Saeb em 2021, e um ponto maior do que o índice de 2019.



Segundo o Ministério da Educação (MEC), o objetivo é atingir 80% de alfabetização no 2° ano do fundamental até 2030, de forma progressiva. Para 2024, a meta é de 60%, 64% em 2025, 67% em 2026, 71% em 2027, 74% em 2028, 77% em 2029 e 80% em 2030.