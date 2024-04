Celina registra ocorrência contra assessor de senador por violência política

Coluna Eixo Capital

A vice-governadora Celina Leão (PP) registrou ontem um boletim de ocorrência na delegacia-geral da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) contra um assessor do senador Izalci Lucas (PL-DF) por violência política. Segundo Celina, o integrante do gabinete de Izalci está distribuindo, em contatos do WhatsApp, um vídeo gravado com um ex-funcionário de Celina com ataques de baixo nível à vice-governadora. O assessor de Izalci teria enviado a mensagem com as fake news a uma conhecida de Celina que a repassou para a vice, provável candidata ao Palácio do Buriti em 2026. Izalci planeja concorrer ao GDF. A queixa também foi registrada no Ministério Público Eleitoral, para avaliação por eventual crime eleitoral.

Embate

Durante agenda em Sobradinho, ontem, para assinatura da ordem de serviço da 3ª faixa na BR-020, Ibaneis Rocha (MDB) salientou que o governo "tem candidato e tem grupo político". O chefe do Executivo local respondeu indiretamente ao deputado distrital Gabriel Magno (PT). O petista disse que o emebedista está construindo "plataforma eleitoral" em meio a uma obra pública. "Oposição é para fazer o que quer. Eu estou muito tranquilo com as minhas falas porque eu tenho muito mais conhecimento jurídico do que todos eles. Sei bem o que eu posso e o que eu não posso falar", disse o governador.

"Arrastão" de segurança

O Governo do Distrito Federal (GDF) está elaborando um programa de segurança pública para dar mais visibilidade aos moradores em regiões cercadas de criminalidade. Será uma espécie de "arrastão" de segurança pública, para apreensão de armas, cumprimento de mandados de prisão, investigações e blitzes, comandadas por servidores de todas as forças — Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Detran e DF Legal. No momento, o governo prepara os ajustes finais.

Alok nos 64 anos de Brasília

O governador Ibaneis Rocha e a vice-governadora Celina Leão confirmaram presença no megashow hoje do show do DJ Alok, na Esplanada dos Ministérios, em comemoração ao aniversário de 64 anos de Brasília.

Palavras

Pesquisas realizadas pela equipe do MDB-DF indicam que a maioria da população confia na palavra do governador Ibaneis Rocha e se ressente quando ele não se manifesta sobre os temas da cidade.

Efeito pedagógico

Comentário de integrantes do meio jurídico: a caça às bruxas da Operação Lava-Jato no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e na Justiça Eleitoral tem um enorme efeito pedagógico. Quem trabalha com investigações envolvendo poderosos vai pensar mil vezes antes de denunciar e condenar poderosos.

Dia de homenagens

A sessão de julgamento de ontem no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF) foi marcada pela despedida do presidente, desembargador Roberval Casemiro Belinati, do vice-presidente e corregedor, desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, e do desembargador eleitoral Diego Campos. Autoridades, servidores, advogados, amigos e familiares acompanharam o momento e as homenagens. Belinati recebeu a Medalha Célio Silva do Colégio dos Dirigentes das Escolas Judiciárias (Codeje) e, ao final da sessão, o presidente e o vice Mário-Zam Belmiro Rosa foram congratulados com placas de homenagem dos desembargadores eleitorais e dos servidores da Corte pelas realizações e conquistas no biênio 2022-2024.

Conquistas

Entre os principais destaques da gestão do presidente Roberval Belinati à frente do TRE-DF são o início das obras da Central de Atendimento ao Eleitor (CAE), o menor nível de abstenção do país nas últimas eleições gerais, o recorde na participação da população nas eleições dos Conselhos Tutelares, os projetos voltados à ampliação da participação da juventude no processo eleitoral, um aumento exponencial da inovação no TRE-DF, a aproximação com a imprensa e a obtenção do Selo Ouro do CNJ de Justiça.