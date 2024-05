Homem que matou amante a tiros no Novo Gama (GO) é preso no Maranhão

Policiais civis do Grupo de Investigação de Homicídios da Polícia Civil do Estado de Goiás (GIH/PCGO) viajaram até à cidade de Parnaíba (MA) para cumprir um mandado de prisão preventiva contra Joaquim José de Carvalho Neto, 42 anos. Ele é acusado de matar a amante, identificada como Regina Bispo, 26, a tiros, no Novo Gama (GO), no Entorno do DF. O feminicídio ocorreu em 28 de janeiro.



À época do crime, José, além de matar a amante, atirou contra uma outra mulher que tentava apartar a discussão. Desde o final de janeiro, o homem se escondeu da polícia no Maranhão. “A ação contou com o apoio das Polícias Militar e Civil da cidade de Balsas. Segundo apurado, o suposto autor tinha um relacionamento extraconjugal e, durante uma discussão com essa mulher, ele efetuou um disparo de arma de fogo na cabeça dela e ainda atentou contra a vida da amiga dela”, afirmou o delegado Taylor Brito.

O motivo da discussão teria sido um desentendimento em razão de ciúmes. Preso, o autor responderá pelos crimes de feminicídio consumado e tentativa de homicídio.