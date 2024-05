Codhab-DF convoca candidatos a apartamentos no Sol Nascente

O residencial da companhia, no Sol Nascente, está na Quadra 105, Trecho 2, conjuntos B, V e W - (crédito: Divulgação/Codhab)

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) convocou, novamente, nesta terça-feira (28/5), 153 pessoas selecionadas para adquirir um dos apartamentos previstos pela empresa pública para a Quadra 105, do Sol Nascente.



As pessoas chamadas fazem parte de uma relação da Codhab-DF conhecida como "lista de de vulnerabilidade". Elas devem marcar um horário no órgão pelo telefone 156, discando opção 5. O agendamento também pode ser feito, na Internet, pelo site codhab.df.gov.br, escolhendo a opção "formalização de dossiê", ou indo pessoalmente ao Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 06, Bloco A, Lotes 12/13 – Plano Piloto. As entrevistas ocorrerão entre os dias 3 e 7 de junho, das 8h30 às 11h e das 14h às 16h.



Os selecionados deverão fornecer alguns documentos, entre eles nove certidões cartorárias cartorárias (negativas de imóvel), que comprovam que não são proprietários de alguma residência ou espaço comercial. Esses "nada consta" podem ser obtidos no site da Codhab, na opção Certidão Negativa Codhab – Saec. Além disso, necessitará fazer ou atualizar seus dados do Cadastro Único (CadÚnico).

Posteriormente, a Codhab-DF informará quem serão os escolhidos para, definitivamente, residir nos imóveis. Essas moradias estão na quadra 105, Trecho 2, Conjuntos B, V e W. O empreendimento faz parte do programa Pró-Moradia.

*Com informações da Codhab



