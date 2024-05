Ônibus desgovernado causa acidente em São Sebastião nesta terça-feira (28/5)

Um ônibus desgovernado causou um acidente por volta das 16h40, desta terça-feira (28/5), em São Sebastião. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), vários veículos foram arrastados pelo coletivo.

Elisângela Ferreira, 31 anos, era passageira de um veículo que foi atingido. A motorista que estava com ela e outra passageira do veículo precisaram ser conduzidas ao hospital e relatavam dores do tórax e a outra na cabeça.

Segundo populares que estavam na cena, o ônibus estaria sem os freios funcionando. As vias precisam ser interditadas e o CBMDF foi acionado para prestar os primeiros socorros no local.

















Aguardem mais informações.