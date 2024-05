Grande São João do Guará anuncia atrações e programação de três dias

Quadrilha São João do Guará - (crédito: Reprodução / São João do Guará )

A oitava edição do Grande São João do Guará presta uma homenagem à cultura nordestina celebrando o legado de Luiz Gonzaga. O evento será realizado no Guará e tem expectativa de público de 30 mil pessoas, com atrações para todos os gostos. Nomes como o grupo Forró Cobogó e DJ Marcelinho BG estão confirmados no evento.

A festa terá duração de três dias e uma programação diferente. No primeiro dia, o cantor Thiago Nascimento e o grupo Cobogó se apresentam no palco asa branca. A Quadrilha Si Bobiá a Gente Pimba, agita o primeiro dia de evento.

No segundo dia, a banda Potência do Cerrado, a dupla Roniel e Rafael, o cantor Werick Rodrigues, o DJ Marcelinho BG e a Quadrilha Paixão Cangaço se apresentam no evento. O sanfoneiro Jaiminho do Exu, DJ Rene Ricochet, banda Pé de Cerrado e a Quadrilha Chinelo de Couro encerram o evento.

O Grande São João do Guará conta com espaço kids, apresentação de ballet e barraquinhas de cordel.

Serviço

Grande São João do Guará

Dias 7 a 9 de junho, das 17h às 00h, no estacionamento do Edifício Consei (EQs 19/34, Guará 2). Ingressos: a partir R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira).