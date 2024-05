PCDF prende casal em Sobradinho com R$ 30 mil em skunk

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu duas pessoas com cerca de R$ 30 mil em skunk, variedade da planta Cannabis sativa com teor de THC superior ao da maconha. As drogas foram apreendidas por policiais da 35ª Delegacia de Polícia, em Sobradinho II, e o casal foi recolhido ao cárcere do Departamento de Polícia Especializada (DPE).

A identidade dos suspeitos não foi revelada pela PCDF, identificando-os apenas como um homem de 30 anos, conhecido como Grandão, e sua namorada, de 26 anos. Os dois responderão por associação para o tráfico e tráfico de drogas e as substâncias foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística da PCDF.

Os policiais investigaram o casal por um mês e monitoraram a residência onde eles moram. Depois de identificar e monitorar o movimento do comércio das substâncias ilícitas, foi realizada a prisão de dois usuários e os agentes entraram no local. Além das drogas, foram encontrados R$ 425 em espécie e uma balança de precisão.