Zeca Pagodinho lança 2º single do álbum 'Zeca Pagodinho - 40 Anos'

O cantor Zeca Pagodinho lança o segundo single do projeto Zeca Pagodinho — 40 Anos — Ao Vivo nesta sexta-feira (31/5). A faixa escolhida para o lançamento audiovisual do cantor é Camarão que dorme a onda leva, gravada em fevereiro deste ano com Beto Sem Braço e Arlindo Cruz no Engenhão.

Gravado por Beth Carvalho, no disco Suor no Rosto (1983), o samba é responsável por lançar o compositor nacionalmente, até então apenas conhecido no eixo Rio/SP. Zeca ascendeu após a participação em um clipe da cantora exibido em um programa de projeção nacional.

Camarão que dorme a onda leva representa um marco na trajetória de 40 anos de carreira do artista e agora, com nova interpretação e sonoridade, celebra a obra do sambista e poderá ser apreciado nesta obra audiovisual.