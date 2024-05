Operação desmonta associação criminosa de tráfico de drogas em três RAs

Na manhã desta terça-feira (28/5), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da 6ª Delegacia de Polícia, realizou a Operação Provérbios 21:15, que visa desarticular uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas. O objetivo é combater o crime nas regiões do Paranoá e do Itapoã. O nome da operação faz referência ao provérbio: “Quando se faz justiça, o justo se alegra e os malfeitores se aterrorizam”.

Nas cidades do Paranoá, Itapoã e Sol Nascente, foram cumpridos oito mandados de prisão preventiva e 11 mandados de busca e apreensão. Os infratores, além da venda direta de entorpecentes aos usuários, também buscavam, junto a traficantes interestaduais, grandes quantidades de maconha, cocaína e, principalmente, crack, com o intuito de distribuir e abastecer traficantes no Paranoá e Itapoã.

Após quatro meses de intensas investigações, com longo monitoramento dos integrantes da associação, foi preso o mais articulado e temido traficante do Paranoá, que possuía diferentes estratégias para dificultar a identificação de suas atividades ilícitas.

Conforme apurado pela PCDF, a associação contava com estrutura hierárquica na qual o líder, de 38 anos, controlava todo o esquema delitivo, ao lado de sua companheira, de 34 anos. A organização contava também com um gerente, de 33 anos, responsável pela distribuição dos entorpecentes e arrecadação dos valores provenientes da “venda no varejo”, realizada pelos “aviões”, em “bocas de fumo” e locais públicos, como ruas e praças, sempre buscando novos usuários.

Atuação

Com a finalidade de aumentar as vendas, a organização aceitava pagamentos em dinheiro, PIX, cartão de crédito e mercadorias provenientes de furto ou roubo. Ademais, o grupo também praticava vendas em formato de “delivery”. Durante as buscas, foram apreendidas máquina de contar dinheiro, aproximadamente dois quilos de cocaína, diversas balanças de precisão e grande quantia em dinheiro.

Os membros da associação possuem vasta lista de antecedentes criminais, incluindo homicídios, porte de arma, roubos, furtos, receptações, além de diversas outras prisões por tráfico de drogas. Os presos foram indiciados nos delitos de associação para o tráfico de drogas, tráfico e organização criminosa, podendo ser condenados a até 33 anos de prisão.

A Operação contou com o apoio de equipes da Divisão de Análise Técnica e Estatística (Date), Divisão de Operações Especiais (DOE), Seção de Operação com cães (SOC/DOE) e Divisão de Operações Aéreas (DOA), além de policiais de outras Unidades Circunscricionais e do Departamento de Polícia Especializada.