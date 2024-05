Celina sobre CPI da Saúde: "Há campanha antecipada por parte da oposição"

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), falou sobre os problemas que têm afetado o sistema público de saúde do DF, nesta sexta-feira (31/5), em entrevista ao programa CB.Poder — parceria do Correio Braziliense e TV Brasília. Aos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Mila Ferreira, ela comentou a mobilização dos deputados distritais para a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) com o intuito de investigar a gestão da saúde pública no DF. Celina acredita que há, por parte da oposição ao governo na CLDF, uma antecipação de campanha eleitoral. Ela alegou que alguns dos deputados distritais que assinaram o requerimento para instalação da CPI não destinaram emendas à saúde.

"Há por parte da oposição a antecipação de uma campanha eleitoral", disparou Celina ao se referir à CPI que está em vias de ser instalada na CLDF. Ainda referindo-se à CPI, a vice-governadora acredita que o alarme feito com relação às questões de atendimentos de saúde no DF faz com que os profissionais não queiram ir para a rede pública. "Estão fazendo um desserviço para a população. Deviam investir na saúde", pontuou.

Sobre as últimas mortes de crianças em unidades da rede pública de saúde, a vice-governadora alega que foram questões pontuais. "São atendimentos pontuais onde houve falhas humanas que estão sendo apuradas", declarou Celina. "Nós não temos problemas estruturantes e generalizados. Temos problemas pontuais que estão sendo analisados e, com toda a firmeza do Estado, faremos toda a fiscalização e a punição daquilo que está acontecendo", completou.

Celina Leão destacou ainda que 49% dos atendimentos na rede pública de saúde do DF vêm do Entorno. Ela informou que, nos últimos cinco anos, foram investidos R$ 48 bilhões na saúde pública do DF e foram contratados mais de 12 mil profissionais de saúde e sete Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), construídas. A vice-governadora prometeu ainda a construção de mais 10 UPAs até o fim do mandato.

Assista à íntegra do programa: