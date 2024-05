DPDF oferece serviços gratuitos para mulheres na 1º segunda-feira do mês

Dia da Mulher da Defensoria Pública do DF oferta serviços gratuitos exclusivos para mulheres toda primeira segunda-feira do mês - (crédito: Divulgação DPDF)

Na próxima segunda-feira (3/6), a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) realizará a 13ª edição do Dia da Mulher. A iniciativa, destinada a mulheres em situação de vulnerabilidade social, econômica ou vítimas de violência, é realizada toda primeira segunda-feira do mês. Desta vez, serão oferecidos serviços gratuitos de ginecologia, psicologia e fisioterapia, em parceria com o Centro Universitário de Brasília (CEUB). O Dia da Mulher ocorrerá das 8h às 17h no Nuclão da DPDF, localizado no Setor Comercial Norte (SCN), Quadra 1, Edifício Rossi Esplanada Business, Asa Norte, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

Para a coordenadora do evento e Subdefensora Pública-Geral, Emmanuela Saboya, a parceria com o CEUB é fundamental para proporcionar orientações sobre prevenção e cuidado da saúde da mulher. “Ao unir forças para proporcionar serviços essenciais de saúde para o público feminino, as instituições não apenas melhoram a qualidade de vida das pessoas atendidas, mas também promovem a equidade em saúde e fortalecem a rede de proteção, exemplificando como ações integradas e colaborativas podem ter um impacto significativo na promoção da justiça social e na redução das desigualdades”, destacou Emmanuela.

Desde maio de 2023, o Dia da Mulher da Defensoria Pública do DF já realizou quase 15 mil atendimentos em suas 12 primeiras edições. Caso a primeira segunda-feira do mês seja feriado, a ação é realizada no primeiro dia útil subsequente.

Serviços gratuitos em muitas áreas

O Dia da Mulher oferece diversos serviços gratuitos para atender várias áreas de interesse do público feminino em situação de vulnerabilidade. No campo jurídico, a iniciativa oferta atendimentos de conciliação e mediação, orientação jurídica, iniciais de Família e de Fazenda Pública, acompanhamento processual, exames de DNA e atendimento psicossocial. Os serviços são prestados pela Subsecretaria de Mediação e Cultura de Paz (Semed), pelo Núcleo de Assistência Jurídica de Santa Maria, pelo Núcleo de Assistência Jurídica de Iniciais e pelo Núcleo da Fazenda Pública da DPDF. Além disso, há a prestação de assistência psicossocial, por meio da Subsecretaria de Atividade Psicossocial (Suap).

Na área da educação, a ação oferece vagas de estágio para ensino médio, técnico e superior, além de oportunidades para jovens aprendizes entre 14 e 24 anos, por meio do Instituto da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF). Em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), são realizados cadastros no Programa Senac Cursos de Gratuidade (PSG), e, pela Carreta da Beleza, são oferecidos serviços voltados à autoestima da mulher, como design de sobrancelhas e corte de cabelo.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF (Sedet/DF) disponibiliza vagas de emprego e atendimentos ao empregador, como emissão de CTPS Digital, seguro-desemprego, orientação profissional, Cesta do Trabalhador, inscrições e orientações para cursos de qualificação profissional e orientações para o Programa PROSPERA (Microcrédito).

O evento também inclui ações de prevenção e enfrentamento da violência doméstica contra a mulher. A Secretaria da Mulher do DF participa com a entrega de kits e panfletos informativos e oferece orientação às vítimas de violência. O Núcleo Judiciário da Mulher do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) presta atendimentos psicossociais e distribui materiais informativos. A Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus), através da Subsecretaria de Apoio a Vítimas de Violência (Subav), oferece apoio psicossocial às vítimas de violência e seus familiares.

Na área da saúde, as participantes podem contar com mamografias, exames citopatológicos e serviços odontológicos oferecidos pelo Serviço Social do Comércio (Sesc). A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) também participa do evento e realiza exames de autocoleta para prevenção do câncer do colo do útero. O Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB) – Grupo Opty faz aferição de pressão ocular. A Secretaria de Saúde do DF (SES/DF) oferece vacinação contra hepatite B, tríplice viral (rubéola, caxumba e sarampo), febre amarela e DT (difteria e tétano).

A Secretaria da Pessoa com Deficiência do DF, por sua vez, disponibiliza o Cadastro da Pessoa com Deficiência, a Carteira de Identificação para Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, orientações sobre passe livre especial e Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de distribuir materiais informativos. Já a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) realiza atendimentos sobre regularização e inscrição em programas habitacionais.

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Móvel, da Secretaria de Desenvolvimento Social do DF (Sedes/DF), oferece serviços socioassistenciais, com a distribuição de 100 senhas. Além disso, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) distribui água potável ao longo do evento.