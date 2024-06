Idosa de 73 anos é encontrada morta dentro de casa no Guará

O corpo de Edite Gomes da Silva Santos, 73 anos, foi encontrado em estado avançado de decomposição, por volta das 15h desta sexta-feira (31/5) no Guará. As informações foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Os vizinhos deram falta da idosa e acionaram a Polícia Militar (PMDF), que, em conjunto com os bombeiros, foram ao local. Ao entrarem na casa, encontraram o corpo da mulher no chão da cozinha. De acordo com as autoridades policiais, o corpo da idosa estava com sinais de violência e a residência se encontrava revirada. Ainda não se sabe a causa da morte.

Uma vizinha de Edite informou às autoridades que a vítima não era vista há aproximadamente três dias e que a residência exalava um forte odor.

As investigações estão a cargo da 4ª Delegacia de Polícia (Guará).