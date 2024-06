Mega-Sena segue acumulada; aposta de Taguatinga quase leva bolada

Um bilhete registrado em Taguatinga, mais especificamente no Taguatinga Shopping, acertou cinco dezenas e levou exatos R$ 45.794,77 - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Ninguém acertou os seis números sorteados na Mega-Sena deste sábado (1°/6). O concurso 2731 teve os números sorteados: 04-12-32-45-49-58. Como ninguém acertou as dezenas, o prêmio segue acumulado agora em R$ 95 milhões. O próximo sorteio está previsto para a próxima terça-feira (4/6).



Mas teve aposta do Distrito Federal que passou bem perto de levar a bolada. Um bilhete registrado em Taguatinga, mais especificamente no Taguatinga Shopping, acertou cinco dezenas e levou exatos R$ 45.794,77. Trata-se de uma aposta simples, feita de forma física.

Segundo informações da Caixa, no total 126 apostas acertaram cinco dezenas no país. Outras 9.008 gabaritaram quatro números e ficaram com R$ 915,08.