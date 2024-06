O inverno se aproxima e junho chega com temperaturas baixas e manhãs frias

Os brasilienses podem ir tirando os casacos do armário, junho chegou trazendo o vento frio típico do outono candango. O sábado (1/6) amanheceu com nebulosidade e baixas temperaturas.

A temperatura mínima no Distrito Federal chegou a 14ºC e máxima prevista é de 29ºC. De acordo com Andrea Ramos, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as manhãs mais frias e tardes mais quentes são uma característica típica da estação, que deve se estender pelos próximos dias.

Em função da nebulosidade e algumas nuvens mais baixas, Andrea afirma que algumas regiões do DF podem ter registrado nevoeiro. Os ventos se mantêm de fracos a moderados, e podem surgir rajadas acima de 40 km/h de forma isolada.

A umidade relativa do ar varia entre 95% e 35%, diminuindo ainda mais a sensação térmica.