Incêndio atinge casa no Recanto das Emas e assusta moradores

Na tarde deste sábado (1º/6), um incêndio destruiu três cômodos de uma casa na Quadra 300, Conjunto 11 do Recanto das Emas e causou um grande susto nos moradores da região. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), os militares, assim que chegaram ao local da ocorrência, presenciaram chamas, muita fumaça e um dos moradores da casa de um pavimento, em seu exterior, na varanda.

Os bombeiros iniciaram o combate ao incêndio e retiraram o morador da varanda, além de realizarem a busca por possíveis vítimas no interior da residência. Segundo a corporação, o incêndio atingiu a suíte, o banheiro, a sala e os forros da casa. As moradias próximas foram preservadas.

O morador da residência afetada, um homem de 35 anos, estava consciente, orientado e estável e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Recanto das Emas, para avaliação médica.

Também havia um cachorro na varanda da residência, que foi retirado pelos bombeiros do local e não apresentava nenhum ferimento. A perícia de incêndio do CBMDF e Polícia Civil (PCDF) foram acionadas para apontar as causas do incêndio.