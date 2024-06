DF terá domingo (2/6) nebuloso, mas com poucas chances de chuva

A transição do outono para o inverno (que chega no próximo dia 20) favorece as mudanças no tempo e na temperatura do DF. Com isso a temperatura máxima projetada para este domingo será de 27°C. Ainda que a nebulosidade prometa se dissipar, ao longo do dia, diante da circulação da alta pressão, há registros de chuvas. "No momento, de forma muito isolada e fraca, acontece, em São Sebastião.

Mas a umidade está baixando, num patamar de 40%. A a nebulosidade aumentou hoje", comenta a meteorologista Andrea Ramos.

A representante do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet ) conta que, apesar de termos sensação de frio mais acentuado, a menor temperatura dos últimos dias se deu na sexta passada, com registro de 10.6°C no Gama. No domingo, a mais baixa registrada foi no Paranoá (13.3°C). No geral, há tendência de um dia com nuvens stratus, tipicamente acinzentadas e que podem resultar em chuviscos.