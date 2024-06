Passeata pede justiça pela morte da última vítima de feminicídio do DF

Neste domingo (2/6), familiares e amigos de Daniella Di Lorena Pelaes, 46 anos, última vítima de feminicídio no Distrito Federal em 2024, promoveram uma passeata na cidade natal de Daniella, Pedra Branca do Amapari (AP), para pedir justiça pela morte servidora pública.

A marcha buscou não apenas lembrar a tragédia, mas mobilizar a comunidade para o enfrentamento da violência de gênero. A irmã da vítima e prefeita de Pedra Branca do Amapari (AP), Beth Pelaes, destacou a barbaridade do crime. “Dói saber que minha irmã foi morta sem poder se defender. Isso é muito injusto. Ele foi egoísta e covarde ao fazer isso”, lamentou.

“Todos nós estamos abalados, sem saber o que fazer, e buscamos forças para fazer este ato e pedir justiça. Um assassino não mata só uma vítima, ele mata toda uma família mentalmente”, desabafou a prefeita.

O crime

Daniella di Lorena foi morta pelo ex-marido Janilson Quadros de Almeida, 37, dentro de um condomínio do Jardim Botânico, em 25 de maio. Os dois viveram um relacionamento de quatro anos, o qual gerou um filho de 3 anos. O algoz entrou no condomínio por volta das 5h30 e atingiu a vítima com golpes de arma branca na região do tórax. Após matá-la, Janilson tentou tirar a própria vida, mas foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital de Base.

Há dois meses, em 27 de março, ela denunciou Janilson por ameaça. O Correio teve acesso ao boletim de ocorrência feito pela vítima na ocasião. À polícia, Daniella contou que nunca havia sofrido agressão física, mas que, com frequência, era ameaçada pelo homem que, conforme o relato, era nervoso e de temperamento instável.

À época, Daniella conseguiu medida protetiva. Contudo, em 10 de maio, 15 dias antes de ser assassinada, entrou com pedido de revogação, que foi deferido pela Justiça. O Correio apurou com fontes policiais que ela voltou atrás após o autor alegar que estava fazendo tratamento psicológico e que gostaria de compartilhar a guarda do filho.