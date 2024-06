Tempo no DF tem mínia de 14ºC de manhã e previsão de 27ºC à tarde

Os brasilienses podem se preparar para uma semana de tempo fresco, vestindo algo mais quente nas primeiras horas da manhã e ao anoitecer. A segunda-feira (3/6) amanheceu com poucas nuvens e temperatura mínima de 15°C. No entanto, a temperatura deve aumentar à tarde, proporcionando um clima mais quente. Ao longo do dia a tendência é chegar a 25°C, segundo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A umidade relativa do ar teve máxima de 95% e a mínima prevista é de 40%. Ventos fracos a moderados, com rajadas ocasionais, intensificarão a sensação de frio durante a manhã. Não há previsão de chuva para esta segunda-feira, o que favorece atividades ao ar livre.

Neste tempo seco, vale se atentar a algumas orientações: lave as mãos com frequência e evite colocá-las na boca e no nariz; procure manter o corpo sempre bem hidratado, aplique soro fisiológico no nariz e nos olhos; e use produtos para hidratar a pele do rosto e do corpo. Bom início de semana!