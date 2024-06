Neste fim de semana, o GDF Mais Perto do Cidadão estará em Ceilândia

Ceilândia receberá a 30ª edição do programa GDF Mais Perto do Cidadão. A iniciativa prestará serviços gratuitos à população, e os visitantes terão acesso a atendimentos do Na Hora, da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus), da Polícia Civil do DF (PCDF), além de outros órgãos públicos.

O evento ocorrerá nesta sexta-feira (7/6), das 9h às 16h, e no sábado (8/6), das 9h às 12h, na QNN 16, no estacionamento da estação Ceilândia Sul do Metrô-DF.

De acordo com a Sejus, a iniciativa conta com a parceria do Governo do Distrito Federal (GDF), e já foram contabilizados cerca de 206 mil atendimentos pelo programa desde o início do ano passado. Além disso, os visitantes também podem usufruir de atividades artísticas e de lazer para adultos e crianças. As pessoas que têm pets podem aproveitar e levá-los para a aplicação de vacina antirrábica.

Para a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, o GDF Mais Perto do Cidadão é uma iniciativa que facilita o acesso da população aos serviços públicos. Frequentemente, a pasta reúne equipes de diversos órgãos do DF e visita regiões administrativas durante dois ou três dias. Desde 2023, foram realizadas 29 edições do programa que percorreram cidades como Itapoã, Paranoá, Planaltina, São Sebastião e Sobradinho.

*Com informações da Sejus