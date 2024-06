Incêndio atinge loja de roupas de bebê em Samambaia

Na madrugada desta quarta-feira (5/6), um incêndio em uma loja de artigos infantis assustou moradores de Samambaia, na Avenida Joaquim Roriz, ao lado do Banco Santander. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) empenhou quatro viaturas e, com uma ação rápida, evitou que o fogo se espalhasse para lojas vizinhas. Não houve vítimas.

Segundo os bombeiros, havia muita fumaça e as chamas eram visíveis. Com a execução de ações de extinção, o incêndio foi confinado e ficou restrito ao estabelecimento comercial. Também foram colocadas em prática medidas de ventilação e rescaldo.









O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF), e a perícia foi acionada para identificar as causas do incêndio.