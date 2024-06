Polícia oferece serviço de carteira de identidade em domicílio

Acamados, cadeirantes, portadores de comorbidades — entre outros que têm dificuldades para ir a unidades do Instituto de Identificação (II) do Distrito Federal — contam com uma facilidade criada para facilitar a eles a obtenção de carteiras de identidade.



A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) se dispõe a enviar agentes até onde pessoas com essas características estão para realizar o serviço. A ação atende, inclusive, a indivíduos com déficit neurológico e que necessitam de um tempo maior para a coleta de dados e impressões digitais, de acordo com o órgão.

“O atendimento, em casa ou hospital, é oferecido a todos os cidadãos que, por motivo justificável, não possam se deslocar a uma das unidades da PCDF”, explicou o chefe da Seção de Operações Papiloscópicas Externas (Sope/II), Robson Braz.

A PCDF esclareceu que o trabalho é realizado por agendamento e conforme a disponibilidade de servidores.

Uma das maneiras encontradas pela polícia para emitir carteiras ao maior número de pessoas com problemas de deslocamento é encontrá-las em instituições que solicitam o serviço, como hospitais e associações, para um mesmo período a vários interessados.

Na semana passada, uma instituição no Lago Sul foi beneficiada assim. Foram emitidos 20 documentos, num total de oito horas de atendimento, ao longo de dois dias. Esta semana, a equipe do II fez o mesmo para uma entidade na Ceilândia.



Mais informações sobre a emissão de documentos de identificação pela PCDF podem ser obtidos clicando neste endereço eletrônico: www.pcdf.df.gov.br/servicos/carteira-de-identidade/perguntas-frequentes

Com informações da PCDF