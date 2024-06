Proprietário de panificadora é preso por furto de energia no Riacho Fundo 2

A ação é parte de uma operação anterior, realizada pela 29ª DP, no Riacho Fundo I, também em parceria com a companhia de energia elétrica - (crédito: Divulgação/PCDF)

O proprietário de uma grande panificadora localizada na região do Riacho Fundo 2 foi preso em flagrante na tarde dessa quarta-feira (6/6) pelo crime de furto qualificado. A operação, chamada de Curto Circuito, foi realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 29ª Delegacia de Polícia (DP), em conjunto com a Neoenergia. O objetivo era coibir fraudes no consumo de energia em estabelecimentos comerciais do Riacho Fundo II.

Segundo a PCDF, o estabelecimento, que já apresentava um histórico de inadimplência com a empresa de energia, teve o fornecimento de energia cortado. No entanto, continuou operando normalmente, utilizando uma ligação clandestina para obter energia de forma ilegal. Ao saber do fato, a equipe da 29ª DP, juntamente com técnicos da Neoenergia, investigou e flagrou o furto de energia. O proprietário da panificadora foi encaminhado à delegacia para a adoção das medidas cabíveis.

Diante do flagrante, o homem foi preso e recolhido à carceragem do Departamento de Polícia Especializada (DPE). A pena para o crime de furto qualificado pode chegar a oito anos de reclusão.



A ação é parte de uma operação anterior, realizada pela 29ª DP, no Riacho Fundo I, também em parceria com a companhia de energia elétrica. A Neoenergia ressaltou a importância da parceria com a PCDF no combate a fraudes no consumo de energia. A empresa afirmou que outras operações para combater tais atos serão realizadas continuamente em todo o Distrito Federal.