Tubulação de água rompe e causa estragos em rua do Guará

Às 23h59 dessa quarta-feira (5/6), a tubulação de água de uma obra de drenagem se rompeu e causou estragos na rua em frente ao Residencial Jade Hotel, no Setor de Garagem e Concessionária de Veículos Sul (SGCV), na Região do Guará. Dois veículos acabaram atolados na lama.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) empregou quatro viaturas para a ocorrência. No local, a equipe se deparou com uma obra de drenagem em andamento, uma tubulação de água de grosso calibre rompida e dois veículos atolados na rua — uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton, de cor branca, e um Peugeot 208, também de cor branca.

Uma viatura tipo guincho e outros dois guinchos particulares foram necessários para a retirada dos veículos. A empresa responsável pela obra foi acionada para realizar o fechamento do fluxo de água no local, além da Defesa Civil para avaliar os danos à via pública. Os carros não sofreram danos e ficaram aos cuidados dos seus proprietários.

O local foi isolado e a via interditada para evitar novos incidentes. A causa do rompimento da tubulação ainda é desconhecida. Não houve vítima transportada pelos bombeiros.