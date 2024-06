Dona de padaria é presa acusada de furtar energia elétrica em Ceilândia

A dona de uma padaria de Ceilândia foi presa pela Polícia Civil (PCDF) acusada de causar um prejuízo de R$ 250 mil em furto de energia elétrica. O estabelecimento estaria sem pagar a conta de luz e, desde então, a proprietária utilizava um relógio medidor de maneira ilegal.

Em 31 de maio, os técnicos da Neoenergia retiraram o relógio medidor do estabelecimento devido à ausência de pagamentos. No entanto, os fiscais da Neoenergia constataram que o local funcionava normalmente e acionaram a polícia.

“No local, constatamos a situação de furto de energia elétrica por parte do estabelecimento, o que culminou com a autuação em flagrante da responsável pela padaria. Na oportunidade ainda fora encontrado um relógio medidor fora do padrão da Neoenergia Ele possivelmente teria sido colocado no quadro de luz do estabelecimento no intuito de forjar de maneira fraudulenta uma situação de regularidade que inexistia, ou seja, dar uma aparência que ali havia um relógio da empresa fornecedora de energia elétrica, mas que na verdade não era”, afirmou o delegado Petter Fischer Ranquetat, adjunto da 23ª Delegacia de Polícia (P Sul).

A empresa fornecedora de energia elétrica informou ainda que somente naquela unidade, a dívida do estabelecimento chegaria ao montante de R$ 250 mil e que somados os débitos das outras unidades chegaria ao valor total de aproximadamente R$ 850 mil. A mulher foi encaminhada à carceragem da PCDF.