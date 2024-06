Pedestre morre ao ser atropelado por uma moto e um carro no Lago Norte

Socorristas do CBMDF atenderam à vítima de atropelamento, na noite de quinta-feira (7/6), na DF 007, sobre o viaduto do Lago Norte sentido Sobradinho - (crédito: CBMDF)

Um homem de 39 anos morreu, na noite de quinta-feira (6/6), após ser atropelado enquanto atravessava o viaduto do Lago Norte, sentido Sobradinho, na DF-007. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima teria sido atingida por uma motocicleta e por um carro, modelo Ford Fiesta. A dinâmica do acidente não foi revelada. O homem foi atendido pelos socorristas por volta das 19h30, mas não resistiu aos ferimentos.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o condutor da motocicleta Honda CG 150, de 32 anos apresentava um pequeno corte no supercílio esquerdo e relatava, também, dores no tórax e na cabeça. Ele foi atendido no protocolo de trauma pelos socorristas e, após regulação médica, foi transportado consciente para o Hospital de Base.

O motorista do carro, 54 anos, não apresentava ferimentos aparentes, de acordo com o CBMDF, mas também foi atendido. Ele estava consciente e não tinha indicação de transporte para unidade de saúde, dessa forma, permaneceu no local do acidente. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) estava presente no sinistro e a Polícia Civil (PCDF) foi acionada.