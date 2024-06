Vídeo: Cão policial localiza droga em mochila e passageira é presa na rodoviária

As drogas seriam transportadas para Ceilândia - (crédito: Reprodução/PMDF)

Uma mulher, de 38 anos, foi presa na Rodoviária Interestadual de Brasília com uma cinco quilos de droga escondidas na mochila em uma operação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) encontrou quatro pacotes grandes de skunk, um tijolo de pasta base de cocaína e um cigarro de maconha.

Durante a operação de combate ao tráfico interestadual de entorpecentes realizada nesta quinta-feira (7/6) o cão farejador K9 Xamã demonstrou interesse nas bagagens da passageira que, ao perceber a presença policial, tentou se afastar rapidamente. O comportamento suspeito levou a equipe a realizar uma abordagem. A princípio, ela afirmou que carregava apenas um cigarro de maconha em sua mochila, mas ao tentar evitar a revista de uma maleta de mão, a desconfiança dos policiais aumentou.

Ao examinar a bagagem, os policiais encontraram um cigarro de maconha na mochila e, na maleta, localizaram quatro pacotes grandes de skunk e um tijolo de pasta base de cocaína. Natural do Mato Grosso, a mulher confessou que estava transportando as drogas para Ceilândia.

Ao serem pesados, os entorpecentes apontaram aproximadamente quatro quilos de skunk e um quilo de pasta base de cocaína.

Detida, a mulher foi encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, onde foi autuada em flagrante por tráfico interestadual de drogas. Na delegacia, verificou-se que seu celular estava registrado como roubado no site da ANATEL. Além disso, confirmaram-se seus antecedentes criminais, que incluíam calúnia, desacato e desobediência.

Veja o vídeo do momento da abordagem: