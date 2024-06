Natiruts: saiba como conseguir ingresso gratuito; hoje é o último dia

A Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF) está oferecendo um par de ingressos para o show de despedida da banda Natiruts, que ocorrerá no Mané Garrincha, neste sábado (8/6). Para conseguir o acesso à gratuidade, basta ir até à Setur, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, e doar 2kg de alimentos não perecíveis (exceto sal). A ação vai até somente esta sexta-feira (7/6), das 10h às 17h.

Segundo a Secretaria de Turismo, serão disponibilizados 1,5 mil ingressos por dia para cadeira superior. A pasta destaca que é importante chegar cedo para garantir os ingressos e que é possível retirar até dois por CPF. Toda a arrecadação de alimentos será direcionada para os desabrigados das enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul.

“Temos confiança de que todos os ingressos serão resgatados, permitindo que doemos cerca de 10 mil quilos de alimentos para as regiões afetadas pelas enchentes. A banda Natiruts, com quase 30 anos no cenário musical, inicia sua turnê de despedida dos palcos, marcando sua solidariedade com a população do RS”, afirmou o secretário de Turismo, Cristiano Araújo.



Serão distribuídas senhas e quem quiser pode fazer o pré-cadastro clicando aqui. No entanto, a Setur frisa que o pré-cadastro não garante o ingresso, pois só tem o objetivo agilizar a retirada.