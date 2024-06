Exporide premia melhores projetos de desenvolvimento e inovação do Entorno

Na tarde desta sexta-feira (07), no auditório do Correio, ocorreu a premiação do Exporide — iniciativa que visa promover o desenvolvimento e a inovação de 12 municípios que fazem parte da Região Integrada do Distrito Federal — Ride. O evento contou com a presença do superintendente de relações institucionais do Correio Braziliense, Miguel Jabour, prefeitos, secretários e prefeito de município do Entorno.

A premiação da primeira etapa da Exporide foi de R$ 5 mil divididos entre os quatro primeiros projetos que participaram do concurso cultural. Um dos premiados foi o projeto Plantando ideias, alimentando vidas, que tem por objetivo a instalação de composteiras em espaços públicos incentivando a população a destinar corretamente os resíduos orgânicos. A proposta foi apresentada pela secretaria de Meio Ambiente de Padre Bernardo.

Os quatro participantes que escreveram os melhores textos sobre o legado do evento receberam R$ 1 mil cada. O presidente dos conselheiros do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal (Codese-DF), Paulo Muniz, destaca a importância do projeto. “Essa é a nossa meta, levar essa integração entre o DF e o Entorno e buscar o que cada cidade tem de bom para ser desenvolvido”, disse.