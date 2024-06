Jogos digitais: Gamifica DF abre inscrições gratuitas para jovens e adultos

20/05/2024 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - SESC de Taguatinga, laçamento do Circuito de Jogos Digitais do Distrito Federal. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Projeto Gamifica DF, promovido pelo Instituto Líderes do Brasil em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), está ofertando cursos gratuitos. No total, serão oferecidos 15 formações para o público geral, distribuídos em três modalidades: marketing aplicado a jogos eletrônicos, desenvolvimento de jogos eletrônicos e designer de jogos eletrônicos.

Cada modalidade contará com cinco opções de workshops para aprofundamento em diferentes áreas. As inscrições estão abertas até 17 de junho e devem ser feitas de forma online pelo perfil do Instagram @gamifica.oficial ou pelo link gamificacursos.com.

Os cursos são divididos em duas formas: a habilitação, que corresponde à conclusão da formação completa na modalidade, e a certificação, que envolve a finalização de um ou mais cursos específicos dentro da modalidade escolhida. Cada curso tem uma carga horária de 40 horas/aula, totalizando 200 horas de carga horaria ao final da modalidade. Algumas regiões administrativas irão ministrar as aulas presencialmente na Asa Norte, com arena gamer disponível para receber os alunos.

Organizador do evento, Daniel Lamounier destacou a importância do projeto. "O Gamifica DF visa promover a capacitação de jovens, adolescentes e adultos nas especializações de base tecnológica voltadas ao nicho de games. A área dos jogos eletrônicos é um dos segmentos que mais cresceu nas últimas décadas. Atualmente, esse mercado deixou de ser apenas diversão para se tornar sinônimo de grandes negócios. Nosso principal objetivo é ensinar e desenvolver as aptidões de quem gosta dessa área. Assim, contribuímos também para a economia local e a geração de empregos”, explicou.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti