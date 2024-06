Previsão do tempo: anticiclone impede formação de nuvens de chuva no DF

Brasília completou 45 dias sem chuvas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), existe um anticiclone atuando em altos níveis na parte central do país, o que significa que existe um centro de alta pressão atmosférica inibindo a formação de nuvens de chuva, proporcionando temperaturas elevadas e mantendo a formação de uma massa de ar seca e quente.

Para esta sexta-feira (7/6), haverá pouca nebulosidade, a capital federal continua sem previsão de chuva, apesar da possível formação de nuvens no período da tarde. Segundo informações do Inmet, a previsão é de que o tempo seco se mantenha para o fim de semana, com temperaturas em elevação.



Nas primeiras horas do dia, o Inmet registrou temperatura mínima de 15°C e, ao longo da tarde, os termômetros podem alcançar até 27°C. A umidade relativa do ar, pela manhã, foi de 95%, o nível máximo do dia, mas tende a cair para 35% a 40%. A intensidade dos ventos é de fraca a moderada, com rajadas isoladas.