Colisão entre dois veículos resulta em capotamento na W3 Sul

Por volta das 13h desta sexta-feira (7/6), um carro, conduzido por um senhor de 51 anos, que se deslocava no sentido sul-norte da W3 Sul, colidiu com outro veículo, dirigido por um homem de 26 anos.

O acidente ocorreu no cruzamento que dá acesso ao Hospital Sarah Kubitschek. O impacto da colisão fez com que o veículo do motorista mais jovem capotasse. Ele foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) fora do carro, apresentando escoriações no braço direito e um corte com sangramento ativo na cabeça.



O homem foi avaliado no local e transportado consciente, orientado e estável para o Hospital de Base (IHBB). O condutor de 51 anos não sofreu ferimentos.

O CBMDF gerenciou os riscos presentes na cena da ocorrência, já os cuidados com a cena ficaram por conta da Polícia Militar (PMDF).

*Com informações do Serviço Operacional de Informação Pública – SOINP/CBMDF.