Governador Ibaneis Rocha entrega 576 apartamentos no Itapoã Parque

O governador Ibaneis Rocha (MDB) visitou, ontem, a 9ª Delegacia de Polícia do Lago Norte, entregou a nova Rodoviária do Itapoã e 576 apartamentos no Itapoã Parque, nos condomínios 47 e 61 da região. Essas moradias deverão acomodar mais de 2,3 mil pessoas, de acordo com o GDF.

O chefe do Executivo local disse que o Itapoã Parque "é uma verdadeira cidade" e que por lá ainda haverá "mais de 12 mil habitações a serem entregues, com toda a infraestrutura de saúde, de educação e de atendimento à comunidade". As unidades que começarão a receber moradores são diferentes entre si na quantidade de quartos. Umas têm dois e outras três, com 46 m² e 59 m², respectivamente. Cada condomínio tem guarita, estacionamento e área de lazer com playground e churrasqueira.

As moradias entregues são parte um projeto maior que começou em 2020. A obra recebeu um investimento total de mais de R$ 1,7 bilhão e terá 76 condomínios. Os primeiros começaram a ser habitados em 2022. Segundo o Palácio do Buriti, quando tudo estiver concluído, o complexo receberá 50 mil moradores em 12.112 apartamentos construídos pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab) em parceria com empresas privadas.

Ibaneis disse que esse era um trabalho relevante como o do Viaduto do Itapoã/Paranoá, que conecta a DF-250 à DF-015, inaugurado em 20 de abril. "Entregamos há pouco tempo o viaduto e vamos fazer a duplicação desta via que passa aqui, em frente ao condomínio, para facilitar a vida dos moradores", informou. Ele ainda anunciou a construção de um novo condomínio no Alto Mangueiral. "Ontem, começamos a concretagem da primeira base das casas lá no Alto Mangueiral, que será um novo bairro com 8 mil moradias", detalhou.

Rodoviária

Após esse evento, o governador visitou o novo terminal de ônibus do Itapoã, na Quadra 203 da região administrativa. A rodoviária conta com seis baias para embarque e desembarque de passageiros e custou R$ 5,6 milhões. A previsão do GDF é de que entre 4 mil e 5 mil pessoas circularão diariamente pela estrutura.

"Aqui, no Itapoã, nós temos feito grandes investimentos: entrega do Viaduto Paranoá, escolas e creches. Vamos fazer as últimas seis quadras que não tinham pavimentação até o mês de agosto e lançar, também, a Feira Itapoã que é um pedido da comunidade", prometeu o chefe do Executivo para a região administrativa.

Segurança

A agenda dele ainda incluiu a 9ª Delegacia de Polícia — na SHIN 3/5, do Lago Norte —, que passou por reforma e ampliação. Cerca de R$ 4,5 milhões foram destinados ao projeto. Entre outros aprimoramentos, a unidade policial foi adequada a padrões de acessibilidade para portadores de necessidades especiais.

A vice-governadora Celina Leão (PP), que o acompanhava, lembrou que, desde 2019, a gestão Ibaneis determinou que diversas delegacias fossem reformadas ou construídas. "Além de a gente reabrir as delegacias que estavam fechadas por gestões anteriores, somos um governo que faz entregas e tem esse olhar pelas mulheres. Na delegacia do Lago Norte, temos uma sala de acolhimento às mulheres vítimas de violência", acrescentou.