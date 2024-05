Mapa mostra áreas impróprias para banho no lago Paranoá

Um dos grandes mitos que rondam a história de Brasília e do Lago Paranoá é de que a água no local é suja e imprópria para banho. Contudo, de acordo com a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), 95% das áreas públicas às margens do lago podem ser usadas para banho.

Atividades como nadar, mergulhar e remar são algumas das que podem ser feitas no lago sem medo de contaminação ou de contrair doenças, em boa parte do Lago.

Entretanto, nos outros 5% das áreas que margeiam o Paranoá, quem entrar nas águas desses locais corre sério risco de se contaminar, uma vez que são localidades próximas a Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs) da Caesb.

São essas estações que coletam o esgoto e o transformam em água tratada. Assim, mesmo que a água nesses 5% seja tratada ela contém impurezas o que a torna inadequada para banho ou até mesmo para lavar as mãos.

Qualidade da água

A Caesb conta com um programa específico para analisar a qualidade da água, e por meio de um mapa de balneabilidade, identifica 34 pontos de monitoramento na extensão do Lago Paranoá.

As equipes da Caesb fazem monitoramento toda semana para colher amostras, além de fazer medições de pH da água ainda no local. Todos os resultados dessas analisados após a coleta podem ser acompanhado no Mapa de Balneabilidade.

As mais recentes avaliações, feitas em 21 de maio, mostram que estão impróprias para banho e consumo as águas próximas à ETE do Lago Norte, à ETE do Lago Sul, a área perto ao Serviço de Limpeza Urbana (SLU) na Asa Sul e o piscinão do Lago Norte.

"De acordo com o art. 2º, §4º, da Resolução CONAMA n° 274/2000, a água é considerada imprópria para recreação de contato primário quando na última amostragem o valor de E.coli for >2.000/100mL e quando ocorrer a floração de algas e outros organismos no trecho avaliado", afirma a Caesb no Mapa de Balneabilidade.

Os melhores pontos para usufruir o lago podem ser conferidos no mapa de balneabilidade, confira: