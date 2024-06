Colisão entre carros deixa mulher ferida no Guará, nesta sexta-feira (7/6)

O impacto da batida provocou o capotamento do Ford Ka, fazendo com que a condutora ficasse presa no interior do veículo - (crédito: CBMDF)

Uma colisão entre dois veículos ocorreu na noite desta sexta-feira (7/6), na entrada no Guará I, na QE 07 próximo ao Mcdonald 's. O acidente envolveu um carro modelo Ford Ka, conduzido por uma senhora de 77 anos, que se deslocava no sentido Guará com o Audi A3, dirigido por um homem de 34 anos.



O impacto da batida provocou o capotamento do Ford Ka, fazendo com que a condutora ficasse presa no interior do veículo. As equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram acionadas para prestar os primeiros socorros.



Os militares intervieram e retiraram a vítima que quando avaliada pela equipe de socorristas apresentava, um corte na cabeça e queixava-se de dor na região do tórax. Ela foi transportada para o Hospital de Base de Brasília (IHBB), e no momento estava consciente, orientada e estável. O condutor do Audi, nada sofreu.



Posteriormente, a cena ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).