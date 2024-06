Previsão do Inmet para a semana é de tempo seco e com poucas nuvens

No Distrito Federal, as características do clima e a previsão do tempo têm se apresentado exatamente como é esperado para o mês de junho: tempo seco e com baixa nebulosidade. Desde o início deste mês, os brasilienses têm sido obrigados a sair de casa com o casaco no período da manhã. Contudo, o agasalho permanece guardado ao longo do dia. Para esta segunda-feira (10/6), a previsão não é diferente. A mínima registrada foi de 12°C, na região do Gama, e a máxima esperada é de 28°C. A umidade varia entre 95% e 30%. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que os termômetros devem permanecer com registros semelhantes ao longo da semana.

O dia permanece com pouco nebulosidade. A baixa umidade faz com que o tempo fique seco, por isso, é preciso atentar-se para a quantidade de líquidos ingeridos diariamente. Heráclio Alves, meteorologista do Inmet, aponta que, com a baixa nebulosidade, ainda não há previsão para chuvas. O especialista explica que as manhãs e noites frias, que contrariam o calor sentido ao longo do dia, se dão pela baixa nebulosidade. "A baixa nebulosidade faz com que o tempo esfrie rápido, mas, logo que o sol aparece, o tempo aquece rapidamente, também".